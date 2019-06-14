"جن" نتفليكس يثير غضب الأردنيين: غير أخلاقي

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن إلى ساحات ساخنة لنقد مسلسل "جن" من إنتاج شركة "Netflix" الأمريكية، على اعتبار أنه يتضمن مشاهد غير أخلاقية.

وقال الناقد الفني محمود الداود إن مسلسل "جن" الذي تم تصويره في مناطق سياحية أردنية لا يتناسب إطلاقاً مع عادات المجتمع العربي، مشيراً إلى احتوائه على مشاهد خارجة عن إطار الأهداف الفنية المعتادة في أي عمل فني.

ومسلسل "جن" هو أول مسلسل عربي من إنتاج شركة "Netflix"، ويتناول قصة مجموعة من الطلبة كانوا في رحلة بإقليم البتراء السياحي، وتعرّضوا لمواقف مرعبة، وتسبب عرض أولى حلقاته بموجة عضب كبيرة في الشارع الأردني.

وأضاف الداود لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، أنَّ المسلسل الذي أدَّى أدواره شبان وشابات أردنيون يحتوي على مشاهد وصفها ناشطون بالإباحية، إضافة إلى لقطات مخلة بالآداب وألفاظ بذيئة.

وذكر الداود أن مسلسل "جن" بعد أن أحدث جدلاً كبيراً بين الأردنيين وقرر المدعي العام وقفه "يجب محاسبة الجهات التي منحته الترخيص والتصوير وتحميلها جميع التبعات".

من جهته، قال نقيب الفنانين السابق ساري الأسعد إن المسلسل وصل إلى مراحل لا يمكن معها لأي جهة أردنية وقفه، لكونه يُعرض على منصة نتفليكس.

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وأوضح الأسعد لـ"العين الإخبارية" أن الأعمال الفنية في الأردن لا تخضع للرقابة باستثناء ما يُنتجه التلفزيون الأردني، تماشياً مع الأنظمة والتشريعات.

ولفت إلى أن مسلسل "جن" يستهدف قيم الشباب عبر عمل مجتزأ من أعمال عالمية وتقديمه في قالب أردني، ليسهل على الجهات التي تقف وراءه إيصال رسالتها.

وأثار المسلسل موجة غضب عارمة، إذ وصلت المنشورات بشأنه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أعداد كبيرة نادراً ما تُسجَّل في القضايا التي تثير الرأي العام.

غالبية المنشورات والتعليقات كانت ضد الأفكار المطروحة في المسلسل، على اعتبار أنها تتنافى مع قيم المجتمع، إلا أنَّ فريقاً قليلاً دعا إلى عدم تضخيم المسألة كون مجال الفن واسعا ويمكن طرح أي رؤية فيه، معتبرين أن المسلسل يمكن نقده لا حجبه.

وانتقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب المسلسل ووصفته بـ"اللاأخلاقي والمخالف للأعراف والتقاليد الأردنية".

ودعت اللجنة، في بيان، إلى محاسبة كل مَن سهَّل مهمة تصوير العمل، إضافة إلى وضع ضوابط لمراقبة هذه الأعمال التي تسيء لأخلاقيات المجتمع الأردني سواء بالتلميح أو الإشارة.

وطالبت اللجنة البرلمانية جميع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة بالتحرك السريع لمنع عرض المسلسل، وإجراء تحقيق فوري مع الجهات المسؤولة التي وافقت على التصاريح لتصوير مثل تلك المشاهد.

واستنكرت سلطة إقليم البتراء التي صوِّر المسلسل في مناطقها محتوى المسلسل، الذي يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الأردنية، كما أكدت مضيها في ملاحقة المتجاوزين قانونياً لإساءتهم صورة الأردن، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء (بترا).