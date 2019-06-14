أميتاب باتشان يبهر صناع فيلم "شهري".. طاقة تتحدى السن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى أسطورة السينما الهنديّة أميتاب باتشان من تصوير جميع مشاهده في فيلمه الجديد "شهري"، وذلك قبل الموعد الذي حدده المخرج بـ4 أيام.

وأعرب مخرج الفيلم رومي جافيري عن انبهاره بالمجهود الكبير الذي يبذله باتشان (76 عاماً) ليس فقط فيما يخص دوره، ولكنه "القائد والداعم لكل فريق العمل، الذين أصابتهم عدوى الالتزام ودخول منافسة مع الوقت للخروج بالفيلم في أقصر وقت وأفضل أداء".

منتج الفيلم أناند بانديت يقول لـ"العين الإخبارية" إنَّ ما يفعله أسطورة بوليوود ليس غريباً عليه، فهو شخص يعشق التحديات ويستمتع بإبهار كل مَن حوله دوماً.

وعن التعاون بين أميتاب باتشان وعمران هاشمي للمرة الأولى علَّق أناند قائلاً "كنت أحرص على حضور التصوير يومياً للاستمتاع بمشاهدة هذين النجمين وأدائهما معاً فالكواليس كانت مثاليّة، ومزيجا بين الالتزام والروح الطيّبة والأداء المُبهِر وسط أجواء مبهجة وإنسانية".

فيلم "شهري" هو دراما تشويقيّة تجمع لأول مرة النجمين أميتاب باتشان وعمران هاشمي، وتشاركهما البطولة النسائية كيرتي خارباندا، وتمَّ تحديد يوم 21 فبراير/شباط لطرح الفيلم في دور العرض.