مظاهرة حب لأبطال "كازابلانكا" في دبي.. أهلا "باشا مصر"

تحوَّلت مراسم السجَّادة الحمراء بسينما "فوكس مول الإمارات" في دبي، الخميس، إلى مظاهرة حب لدى قدوم النجمين أمير كرارة وإياد نصار، بطلي فيلم "كازابلانكا"، ومخرج العمل بيتر ميمي.

وتكدست جموع غفيرة من الجمهور حول النجوم أمام السجادة الحمراء بشكل فاق كل التوقعات وأبهر الجميع، خصوصا مع الجماهيرية الجارفة التي يتمتع بها كرارة بين جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتوليفة الأكشن الهوليوودية مع كوميديا عمرو عبدالجليل، التي قدَّمها المخرج وأبطال الفيلم.

وحضر نجوم وصُنَّاع العمل عرضاً خاصاً للاحتفال بنجاح فيلم "كازابلانكا"، الذي فاقت إيراداته كل التوقّعات، ووصلت في مصر فقط إلى ما يقارب الــ39 مليون جنيه بداية من أول أيام عرضه منذ عيد الفطر المبارك وحتى الآن.

واحتشدت آلاف الجماهير، الخميس، لالتقاط الصور التذكارية مع نجومهم المفضلين، خصوصاً أمير كرارة الذين لقّبوه منذ وصوله إلى السجادة الحمراء بـ"باشا مصر"، إلى جانب الاستمتاع أيضاً بالعرض الجماهيري مع بقية الأبطال.

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تأتي زيارة كرارة ونصّار والمخرج بيتر ميمي إلى دبي ضمن جولة في عدد من الدول العربيّة والأجنبيّة للاحتفال بالنجاح الكبير للعمل.

"كازابلانكا" أول فيلم في تاريخ السينما المصرية والعربية يتعدى إيراده اليومي 8 ملايين جنيه، متخطياً الأرقام القياسية التي حققها فيلم كرارة السابق "حرب كرموز".

وأيضا حطَّم "كازابلانكا" الأرقام القياسية في إيرادات السينما المصرية بعد وصوله لـ24 مليون جنيه مصري في 3 أيام عرض فقط في مصر، وحقق إيرادات وصلت لنحو مليون ونصف درهم بدول الخليج خلال أيام عيد الفطر.

تدور أحداث "كازابلانكا" في إطار من الأكشن والغموض، عن 3 أصدقاء يشكّلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، إياد نصّار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل وأحمد داش، إلى جانب عدد من النجوم ضيوف الشرف وهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، بيومي فؤاد وأحمد فهمي، إلى جانب المشاركة المتميزة للنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي العالمي هاليد أرجنتش، بطل مسلسل "حريم السلطان"، ويعرض الفيلم حالياً بجميع دور العرض في دول الخليج.