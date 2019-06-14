بيعُ رسائل غرامية للشاعر الراحل ليونارد كوهين.. والمبلغ غير مُتوقّع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دار "كريستيز" للمزادات، عن بيع 50 خطاب حب "رسائل غرامية"، كتبها الشاعر الغنائي الكندي الراحل ليونارد كوهين، بنحو 876 ألف دولار.

وكتب كوهين تلك الخطابات، للمرأة التي كانت مصدر إلهام لرائعته "وداعًا ماريان"، حيث تجاوز بعض هذه الخطابات 5 أمثال السعر المتوقّع قبل المزاد.

وشقَّ الشاعر الكندي طريقه، من شاعر صغير إلى موسيقي شهير، كما سجّل أرشيف الخطابات من كوهين إلى ماريان إيلن علاقة حبهما في الستينات.

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وكان الخطاب الذي حمل عنوان ”وحدي وقواميس اللغة الضخمة“، الأعلى ثمنًا من ضمن الذي كتبه كوهين، وذلك في ديسمبر 1960، حيث تم بيعه بنحو 56250 دولارًا مقارنة بالسعر المتوقّع الذي بلغ 10 آلاف دولار.

يُذكر أن كوهين التقى إيلن، المولودة في النرويج، في جزيرة هيدرا اليونانية عام 1960 قبل أن تصبح مصدر إلهام له في كثير من أشهر أغانيه.

وتوفيت إيلن بعد صراع مع سرطان الدم في أوسلو في يوليو 2016 عن عمر يناهز 81 عامًا ولحق بها كوهين في نوفمبر من نفس العام وبالمرض ذاته عن 82 عامًا.