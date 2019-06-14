ملكة جمال الفلبين ترغبُ بالسفر إلى فلسطين بحثًا عن والدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أنها لم تُقابل والدها الفلسطيني قط، إلا أن غازيني غاندوس التي تُوّجت حديثًا بلقب ملكة جمال الفلبين 2019، شكرته قائلةً: "ما كنت لأكون هنا لولاه".

وكتبت غازيني، بعد فوزها باللقب، رسالة شكرٍ إلى والدها، عبر حسابها في "إنستغرام" قالت فيها إنها استمدّت جينات الجمال والشجاعة والقوة منه، وأنه إن حدث والتقته سيكون ذلك أسعد يوم في حياتها، ولن تتوانى عن أن تحييه بسعادة كبيرة.

كما أبدت غازيني فخرها بأصلها الفلسطيني قائلةً: "سأسافر إلى فلسطين للبحث عن أبي، ولأتعرّف على جذوري الفلسطينية".

وفي مقابلةٍ سابقةٍ، أشارت غازيني إلى أنها لا تعرفُ إن كان على قيد الحياةِ أم لا ولكنها تتمنى له الأفضل وأضافت: "أرغب بالذهاب إلى هناك للبحث عنه، سمعت الكثير من القصص الجميلة عن فلسطين، لديهم أكل جيد".

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وحصلت غاندوس على لقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019، بعد منافسةٍ شديدة مع 40 فتاة أخرى، وتبلغ من العمر 23 عامًا، وعملت في مجال عرض الأزياء منذ كانت في الخامسة عشرة من العمر.

كما ظهرت غاندوس، وهي تؤدي وصلة رقصٍ شرقي خلال المراحل الأولى من عمر المسابقة في أبريل الماضي، كنوعٍ من الفخر بأصولها العربية.