بعد عرض أولى حلقاته عبر " نتفليكس".. "جن" يسبب أزمة في الأردن بسبب المشاهد الإباحية والألفاظ البذيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حالة من الجدل وتصاعد في ردود الفعل بسبب المسلسل الأردني "جن" الذي بدأ بثه عبر شبكة "نتفليكس" أمس الخميس، بين أوساط نشطاء وبرلمانيين وفنانين غلب عليها الانتقاد، والمطالبة بوقف المسلسل، ومحاسبة الجهات التي تولت تسهيل الموافقات لتصوير العمل في مدينة البتراء الأثرية، فيما أعلنت الهيئة الملكية للأفلام عدم مسؤوليتها عن المحتوى الفني للعمل واقتصار دورها على منح موافقات التصوير، حسب ما نشره موقع CNN.

وتتابعت ردود الفعل "الغاضبة" تجاه عرض المسلسل الأول الناطق بالعربية للشبكة، الذي يشارك فيه ممثلون أردنيون شبان، وحمّلت كتلة الإصلاح" النيابية" المحسوبة على جماعة الإخوان في البرلمان الأردني رئيس الحكومة، عمر الرزاز، المسؤولية عن المسلسل، الذي وصفه منتقدون أنه يتضمن مشاهد "جريئة وقبلات وألفاظ بذيئة" تخدش الحياء العام وتخالف منظومة قيم المجتمع الأردني.

وقبل يوم البث الرسمي، الذي أعلنت عنه الشبكة في 13 يونيو الجاري، احتفت وسائل إعلام أردنية وصحف محلية بتصوير المسلسل، ونشرت الهيئة الملكية للأفلام المقطع الترويجي له في 3 يونيو الجاري على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ولم يتضمن المقطع أية مشاهد جريئة.

وأوعز مدعي عام عمّان الخميس، إلى وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لجهاز الأمن العام الأردني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث المسلسل، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وأكد مفتي عام المملكة، الشيخ محمد الخلايلة، الجمعة، تصريحه الذي بثته يومية الرأي الأردنية، قال فيه إن "مسلسل جن هو انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم وخروج على التعاليم الاسلامية"، وشدد بحسب ما نشرته الصحيفة على "ضرورة وضع الحلول التي تحول دون تكراره في الأيام المقبلة".

من جهتها، قالت، ندى دوماني، مسؤولة الإعلام في الهيئة الملكية للأفلام، اليوم الجمعة، إن مسؤولية الهيئة تقتصر على توفير خدمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات اللوجستية من مواقع ومعدات وطواقم، مشددة على أن قانون الهيئة لا ينص على دور "رقابي على محتوى ومضمون" الأعمال الفنية التي يسمح لها بالتصوير.

وقالت دوماني: "لا توجد جهة مسؤولة عن المحتوى ومهام الهيئة تتعلق بالخدمات والإنتاج واللوجستيات، في كل بلد يوجد هيئة أفلام تقوم بذات المهام لغايات تشجيع واستقطاب الأعمال الفنية، كما أنني لم أقل إن هيئة الإعلام مسؤولة عن الرقابة على المحتوى".

وأصدرت الهيئة بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء وهيئة تنشيط السياحة، مخاطبات تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 25 يوليو 2018 للموافقة على تصوير مسلسل وصفته بالخيالي ما بين 5- 15 أغسطس 2018 في البتراء، وبعلم الهيئة الملكية للأفلام، موعزة بإجراء ما يلزم للسلطة.

في غضون ذلك، أصدرت نقابة الفنانين بيانا مطولا وصلت الموقع نسخة منه الجمعة، عبّرت فيه عن رفضها عن "استغلال بعض شركات الانتاج" لمواقع التصوير وتشويه الصورة المثلى لإرث الأردن الحضاري المادي وبنيه مجتمعه"، قائلة إن مسلسل "جن" قدم مشاهد منافية "للقيم العربية والاسلامية" انتهكت حرمة المكان وعمقه التاريخي في مدينة البتراء"، وأضافت إن ذلك "ينذر باختراق ممنهج لخلخلة البنية الاجتماعية والاخلاقية وتجاوز على كل الاعراف والمثل".

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وحمّلت نقابة الفنانين، الجهات الرسمية والحكومية التي تجاوزت على دور نقابة الفنانين ومنحت تصاريح للإنتاج والتصوير، معتبرة أن ذلك من صلاحيات النقابة، داعية الهيئة الملكية الالتزام بقانونها بمنح التصريح للتصوير في الموقع فقط، وعدم تجاوز نقابة الفنانين بمنح تصاريح مزاولة المهنة الفنية. وقالت النقابة إن عمل "جن" هو "إسفاف أخلاقي".

ومن المتوقع عقد اجتماع نيابي حكومي، الأحد، للتحقيق في بث المسلسل، بحسب ما أعلن إبراهيم البدور، رئيس لجنة التربية والثقافة في البرلمان الأردني.

وقال البدور، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن اللجنة ستطلب خلال اللقاء، تحديد مسؤولية الجهة الأردنية المسؤولة عن محتوى الاعمال الفنية وتصاريحها، مؤكدا أن استقطاب أعمال عالمية أمر مطلوب، لكن بمراعاة منظومة المجتمع المحلي وضمن ضوابط".

وقال: "ليس لدينا رفض لأن يكون الاردن محطة جذب لأعمال عالمية لكن أن يصور طلاب مدارس على هذا النحو غير مقبول".

من جانبها، أوضحت هيئة الأفلام الأردنية، في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا)، أمس الخميس، أن مثل هذا الإنتاج (المسلسل) لا يدخل ضمن صلاحياتها، كاطلاع ورقابة على السيناريو، أو جميع الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج، وذلك وفقا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ".

وأوضحت الهيئة "أنه وبموجب القانون، لها الحق في الرقابة على المصنفات من المسلسلات والأفلام التي يراد عرضها على القنوات الفضائية المحلية ودور العرض داخل المملكة، شريطة أن تكون جاهزة للعرض، أما قبل ذلك فلا يمكن لها أن تطلع على أي نص أو سيناريو خاص بمسلسل أو فيلم أَو منتج".

وأضافت أنه "ووفقا لما اطلعت عليه من مقتطفات ومشاهد للمسلسل، فإن هذه المشاهد لا تتم إجازتها في حال عرضت عليها".

وأشارت إلى أنه "طالما أن مثل هذه المشاهد وصلت إلى علم مديرية المتابعة لديها، فإنها ستتابع مع الجهات ذات العلاقة لمنع عرض مثل هذه المشاهد داخل الأردن، سواء مع الهيئة الملكية للأفلام أو مع أي جهة فنية مختصة أخرى".

ومسلسل "جن" من 6 حلقات، وهو عبارة عن قصة خيالية تشويقية تدور حول مراهقين يكتشفون جنيا في مدينة البتراء، ويحاولون منعه من تدمير العالم.