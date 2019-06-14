MBC تستقبل مواهب فوق 60 عامًا في الموسم الأول من برنامج "THE VOICE SENIOR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت قناة "MBC" عن بدء الموسم الأول من برنامج "THE VOICE SENIOR" لاكتشاف المواهب الغنائية فوق سن الـ60 عامًا، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخ المختلفة من برنامج "ذا فويس" بشكل عام.

ونشرت "MBC" مقطع فيديو، على الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، تدعو خلاله المواهب للمشاركة خلال الموسم الأول.

ويضم البرنامج أربعة من المدربين المشاهير، الذين يتنافسون لضم المواهب المتميزة إلى فريقهم، ثم تبدأ مرحلة التصفيات.