صفاء سلطان تكشف حقيقة حالتها الصحية: "تجاوزت الألم والخطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تكشف فيها عن تطورات حالتها الصحية، بعد أن تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وعلقت سلطان على الصورة: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بفضل رب العالمين وتعب أطبائي معي مشكورين ورضا بابا وماما ودعواتكن الغالية يلي وصلتني من كل الحبايب".

وأضافت سلطان: "خرجت من المستشفى وحالتي الحمد لله مليحة، ومشان كل الأقاويل والإشاعات يلي طلعت عن نوعية مرضي، هو عبارة عن التهاب بالكلية اليمنى تسبب بآلام شديدة، والحمد لله تجاوزت الألم والخطر وأموري الصحية جيدة".

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واختتمت تعليقها: "شكرا لكل حدا دعا لي وشكرا لكل حدا اتصل وسأل عني بزيارة أو بمسدج أو اتصال، وكل حدا وقف جنبي بمحنتي، وبعتذر جدا إني ما قدرت رد على حدا على التليفون، إنتو بالقلب والله، بحبكن كتير".

يُذكر أن الفنانة الأردنية صفاء سلطان شاركت في فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر الأبيض المتوسط، من خلال فيلمها الروائي السوري القصير "خيمة ٥٦" من إخراج سيف الشيخ نجيب وتأليف سندس برهوم من بطولة صفاء سلطان وشادي الصفدي وعلاء الزعبي ونوارة يوسف ووليم سيجري، وتم تصويره في أحد مخيمات لبنان.