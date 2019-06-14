ابنة عزت أبو عوف تعلق على شائعات حالة والدها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت المخرجة مريم أبو عوف إن حالة والدها الفنان عزت أبو عوف مستقرة، مطالبة بالدعاء له.

وطالبت أبو عوف في تصريحات لها بعدم ترويج أي شائعات عن حالة والدها الصحية، كما طالبت بتحري الدقة وعدم كتابة أي خبر إلا ما تصرح به عائلتها، منعا لنشر أي معلومات غير دقيقة.

يشار إلى أن الفنان عزت أبوعوف قد تم نقله للمستشفى في حالة صحية حرجة منذ عدة أيام، وأوضحت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن حالته حرجة، مضيفة: " لا نملك إلا الدعاء له".

فيما أشارت زوجته أميرة أبو عوف إلى أن الفنان الكبير عانى من انخفاض شديد في ضغط الدم، أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.