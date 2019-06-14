صلاح عبدالله يهنئ كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان صلاح عبدالله، الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 14 يونيو. ونشر صلاح صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "قولوا لميزو الحراق كل سنة وأنت كريم العسل". يذكر أن صلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز ظهرا في عملين خلال شهر رمضان الكريم، هما شقة فيصل، ومسلسل هوجان، وحقق العملان نجاحا كبيرا.

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