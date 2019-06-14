"أغضب اليهود وخطفه السرطان".. معلومات عن محمد علي الدين نجم "ربع مشكل"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد علي الدين، نجم قنوات موجة كوميدي ونايل كوميدي، مع انطلاقتهما القوية، وواحد من نجوم برنامج المنوعات "ربع مشكل" مع خالد عليش ومنى هلا.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن محمد علي الدين..

- تخرج في كلية التجارة جامعه القاهرة ثم درس المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان.

- اشتهر محمد علي الدين في برنامج "توك شو" وكان مشهورا بتقليده لعدد من الفنانين، ومن أبرزهم المطرب هاني شاكر والفنانة كريمة مختار فى دور "ماما نونة".

- التحق بمركز الإبداع الفني، الذي يشرف على إدارته المخرج خالد جلال.

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- كانت آخر مشاركات الراحل في فيلم "عسل أسود" مع الفنان أحمد حلمي، لكن لم يمهله القدر حتى يراه، وظهر فيه بدور ضابط بالمطار.

- عرفه الجمهور بشخصية سمعان الجد اليهودي البخيل مع حفيديه "ليشع"، التي جسدها الفنان خالد عليش، وقال خالد عليش في حوار له إن شخصية "سمعان" ماتت مع موت "محمد علي الدين"، ولن يتم استبداله بممثل آخر.

- اُتهم محمد علي الدين مع خالد عليش ومنى هلا بمعاداة السامية والإساءة لليهود من خلال برنامج ربع مشكل.

- شارك محمد علي الدين في عدة أفلام منها: "الريس عمر حرب"، و"خيانة مشروعة"، و"أريد خلعا".

- توفي الفنان الراحل بعد صراع مع مرض "السرطان" الذى تملك من جسده ولم يستطيع الأطباء وقف امتداد المرض مع العلاج الكيماوي.