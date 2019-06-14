صورة| محمد علي رزق يهنئ عمر متولي بعيد ميلاده: "3 سنين صحاب وأخوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص الفنان محمد علي رزق على تهنئة صديقه الفنان عمر متولي بعيد ميلاده. ونشر رزق صورة تجمعه بعمر عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "3 سنين صحاب وحبايب وأخوات.. كل سنة وأنت طيب يا مورة يا عسلية". يذكر أن محمد على رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي 2019 من خلال مسلسل أبو جبل بطوله النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة.

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