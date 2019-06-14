بالفيديو: هيا الشعيبي ترد على الإعلامي بدر صالح بعد سخريته منها

ردّت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على سخرية الإعلامي بدر صالح، مما قالته خلال برنامجها الرمضاني ”فانوس هيونة“، بأن لها متابعين في أمريكا.

وقالت الشعيبي إنها لا زالت تتمالك نفسها، رغم أن هذه هي المرة الثانية التي يهاجمها فيها بدر صالح.

وأكدت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها ”عندما تقول إن لها متابعين في أمريكا فهي صادقة“، مطالبةً بدر صالح، بالمقارنة بين عدد متابعيه في مواقع التواصل وبين متابعيها، ويقرر إذا كان كلامها صحيحًا أم لا.

وأضافت: ”حتى الآن أحترمك ولكن ما تفعله عيب، لأنه ما هو رجولة، وأنت تعرف ما أقصد“.

وسخر بدر صالح، من تصريح هيا الشعيبي خلال استضافتها للإعلامي صالح راشد، بأن برنامجها وصل للعالمية.

وقال بدر صالح، في سخريته، من هيا الشعيبي: ”هما الأمريكان تركوا كل برامجهم من ذا فويس، وNFL، والسوبر بول، وأمريكان جوت تالنت، ونزلوا عرب سات علشان يشوفوا حلقة هيونة“.