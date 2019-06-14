شاهد.. محمد علي رزق يهنئ عمر متولي بعيد ميلاده

حرص الفنان محمد علي رزق، على تهنئة صديقه الفنان عمر متولي بعيد ميلاده، موجهًا له رسالة خاصة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر رزق عبر حسابه صورة جمعته ب متولي،وعلق عليها قائلًا: "تلت سنين صحاب و حبايب و إخوات...كل سنة و أنت طيب يا مورة يا عسلية".
يذكر أن عمر متولي شارك مؤخرًا في مسلسل "هوجان"، الذي
عُرض ضمن موسم رمضان الماضي أمام الفنان محمد إمام، وكل من: أوس أوس، هاجر احمد، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، سامح السيد، عايدة رياض، سوسن بدر، عبدالرحمن أبو زهرة، تأليف محمد صلاح العزب، و من إخراج شيرين عادل.
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