مها أبو عوف تكشف حقيقة وفاة شقيقها

كشفت النجمة مها أبو عوف حقيقة وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف، قائلة: "لا يوجد صحة من تلك الأخبار التي تدوولت حول وفاة الفنان عزت أبو عوف".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الوفد": "أنه مازال النجم عزت أبو عوف في حجرة الإنعاش و أن

حالته مستقرة، كما طالبت جمهوره بالدعاء".

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كما أعربت الفنانة مها أبو عوف عن غضبها الشديد من الأخبار التي تدوولت حول وفاة شقيقها النجم عزت أبو عوف قائلة: "كفاية إشاعات عيب الكلام ده و أتمني أن

الأخبار التي تتداول من جهات رسمية فقط، و على الجميع عدم تداول الأخبار من مصادر غير رسمية".

يذكر أن النجم عزت أبو عوف يتلقي العلاج داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، و أنه يعاني من تعب في الكبد و القلب، و كان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع نجم الجيل تامر حسني.