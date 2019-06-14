شاهد.. أحدث صوره لمجدي الهواري برفقة العصابة

شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره بصورة جديده له برفقة أبنائه من طليقته الفنانة غادة عادل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".





ظهر الهواري في الصورة برفقة ثلاثة من أبنائه وهم مريم، والتوأم حمزة وعز الدين، وعلق علي الصورة قائلًا: "مع

العصابة"، وجائت تعليقات متابعيه تتمني لهم السعادة وطول العمر.

يذكر أن مجدي الهواري انفصل عن الفنانة غاده عادل بعد زواج دام 20 عامًا وأثمر عن 5 أبناء، مما أثار الجدل كثيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

