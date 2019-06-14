نشرت النجمة نانسي عجرم صور حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكرًا ⁧‫جدة‬⁩ على كل الحب". وجمهور ولا أروع.. شكرًا ⁧‫جدة‬⁩ على كل الحب". يذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت حفلا غنائيا أمس الخميس الموافق 13 يونيو، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية. جدير بالذكر أن النجمة نانسي عجرم تواصل العمل على ألبومها الجديد، إذ تستعد لدخول الاستوديو قريبًا لتسجيل أغاني الألبوم، و طرحه في يناير . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها بعد نجاح حفلها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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