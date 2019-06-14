فن ومشاهير

أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد عمر متولي على طريقته الخاصة

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احتفل النجم أوس أوس بعيد ميلاد الفنان عمر متولي، حيث نشر صورة تجمعه به من داخل إحدى المساجد، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها قائلاً: "بالرغم من بعد المسافات وفرق

الطول اللي بينا هقولك برضوا باعلي صوتي كل سنه وانت طيب يمكن تسمعني".

 

يذكر أن الفنان أوس أوس و النجم عمر متولي شاركا في مسلسل "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، و

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إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من محمد إمام، هاجر احمد، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، سامح السيد، عايدة رياض، سوسن بدر، عبدالرحمن أبو زهرة.

 

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