أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد عمر متولي على طريقته الخاصة

احتفل النجم أوس أوس بعيد ميلاد الفنان عمر متولي، حيث نشر صورة تجمعه به من داخل إحدى المساجد، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها قائلاً: "بالرغم من بعد المسافات وفرقالطول اللي بينا هقولك برضوا باعلي صوتي كل سنه وانت طيب يمكن تسمعني".
يذكر أن الفنان أوس أوس و النجم عمر متولي شاركا في مسلسل "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، و
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