أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد عمر متولي على طريقته الخاصة

احتفل النجم أوس أوس بعيد ميلاد الفنان عمر متولي، حيث نشر صورة تجمعه به من داخل إحدى المساجد، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق عليها قائلاً: "بالرغم من بعد المسافات وفرق

الطول اللي بينا هقولك برضوا باعلي صوتي كل سنه وانت طيب يمكن تسمعني".

يذكر أن الفنان أوس أوس و النجم عمر متولي شاركا في مسلسل "هوجان" وهو من تأليف محمد صلاح العزب، و

إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من محمد إمام، هاجر احمد، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، سامح السيد، عايدة رياض، سوسن بدر، عبدالرحمن أبو زهرة.