فيديو.. مفاجأة أنغام لدينا الشربيني في "أسرار النجوم"

فاجأت النجمة أنغام الفنانة دينا الشربيني والنجم الصغير ياسين أمير بمداخلة هاتفية، على برنامج "النجوم أسرار"، وهو من تقديم الإعلامية إنجي علي.
وقد نشرت المذيعة إنجي علي فيديو للمكالمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الفنانة أنغام طرحت مؤخراً ألبوم بعنوان "حالة خاصة جداً"، ويضم الألبوم 14 أغاني، أبرزهم: "هدنة"، "مطمنة"، "هتقول لربنا إيه"، "ياريتك فاهمني".
جدير بالذكر أن النجمة دينا الشربيني شاركت مؤخراً في مسلسل "زي الشمس" وهو بطولة كل من أحمد السعدني، أحمد داود، جمال سليمان، عمر السعيد، ريهام عبد
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