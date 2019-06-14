هنيدي ينافس بفيلمه "كينج سايز" في عيد الأضحى المقبل

ينافس النجم محمد هنيدي بفيلمه الجديد "كينج سايز"، في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي بدأ في تصويره خلال الأيام الماضية، وصوّر يوم واحد لانشغاله بمسرحيته "3 أيام في الساحل"، حيث يستأنف التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة في الديكورات الخاصة بالعمل.

ويجسد نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الغرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن النجم محمد هنيدي يواصل عرض مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي شهدت مؤخرا إقبالًا جماهيريًا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، ويواصل هنيدي عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الجاري، ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب محمد هنيدي، الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

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