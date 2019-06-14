أنجلينا جولي تطلب مساعدة المجتمع الدولي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قالت الممثلة والنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، في تصريحات صحفية، إن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لكل من كولومبيا وبيرو والإكوادور خاصة انها الدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا.

ومن جانبها قامت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبالغة من العمر 44 عاما، بجولة خاصة في كولومبيا تستغرق يومين لمقابلة مهاجرين من فنزويلا والرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وكان أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي قد فروا من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم.

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و بحسب وكالة رويترز، فانه يعيش أكثر من مليون من المهاجرين في كولومبيا والتي تكافح فيها الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية لعدد متزايد من المهاجرين الوافدين على مناطق حدودية تعاني من الفقر والعنف.

وعلى جانب أخر، ظهرت أنجلينا جولي ساحرة في الملصق الدعائي الذي تم إصداره حديثًا لفيلم Maleficent القادم، والذي تظهر فيه بإطلالة غريبة تشبه لوحة رامبرانت مع ضوء أبيض ساطع يضيء صورتها في الظلام.

وتبرز ملامح الشر بعيون النجمة العالمية الخضراء الثاقبة واحمرة الشفاه الداكنة، ويكسو رأسها زوجاً من القرون وتضع على ظهرها زوجاً من الأجنحة الضخمة.

وكانت أنجلينا قد قامت ببطولة (Maleficent (the mystical Sleeping Beauty antagonist بفيلم ديزني للاثارة الحية في عام 2014 والذي سمي آنذاك على اسم شخصيتها، حيث ظهرت في القصة الثائرة كجنية خانها رجل تحبه، وتسعى للانتقام منه عبر استهداف ابنته، أورورا ، التي لعبت دورها إيل فانينج.