جينيفر لورانس تبكي في حفلة وداع عزوبيتها… “لم يأتِ أحد”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة العالمية جينيفر لورانس خلال مقابلة إذاعية مع كات سادلر، أنها انفجرت بالبكاء عندما لم يتمكن أي من أصدقائها حضور حفلة توديع عزوبيتها.

وأوضحت الممثلة البالغة من العمر 28 عامًا أنها لم تكن ترغب بإقامة حفلة توديع العزوبية قبل زفافها، لكنها غيّرت رأيها في آخر لحظة، وأضافت: “أقمت الحفل في اللحظة الأخيرة لكن لم يتمكّن أحد من أصدقائي الحضور لضيق الوقت، فبدأت أبكي”.

وشرحت جينيفر لورانس قائلة: “لم أعرف حتى لماذا كنت أبكي، شعرت بالشفقة على نفسي”.

من جهة أخرى، أكّدت جينيفر لورنس أنه بغض النظر عن هذه الحادثة تستكمل التحضير لحفل زفافها بسلاسة، وزواجها من مدير معرض الفنون كوك ماروني.