بعدما شوهت قدميها .. “كاردي بي” تتعهد بالإقلاع عن عمليات التجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: تعهدت مغنية الراب الأمريكية الشهيرة “كاردي بي”، لجمهورها بعدم إجراء أي عمليات جراحية تجميلية مرة أخرى، بعدما تسببت إحدى مضاعفات هذه العمليات المتتالية في أعراض جسدية شوهت قدميها، وهو ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها الموسيقية.

ونشرت النجمة ذات الـ26 ربيعا، صورة لقدميها وبهما انتفخات مريعة، وقالت إن هذا بسبب إجرائها عمية تجميل، وعلقت على الصورة التي تم حذفها بعد ذلك: “انظروا كيف تورمت قدمي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تلغي فيها “كاردي بي” أحد حفلاتها، ففي الشهر الماضي اضطرت لإلغاء برامجها، وأوضحت على صفحتها الشخصية على “إنستقرام”، أن السبب هو عدم شفاء صدرها من عملية تجميل.

وعقبّت: “أنا أكره إلغاء الحفلات لأنني أحب المال، وأنا مدمنة عليه، وأتقاضى الكثير منه لهذه العروض”، ثم أضافت: “ألغى الملايين من الدولارات في العروض، لكن الصحة هي الثروة الحقيقية”، معترفة بأنها أعادت تشكيل صدرها عن طريق الجراحة التجميلية، بعد ولادة ابنتها “كالشير” البالغة من العمر 9 أشهر.