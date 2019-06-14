متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بتغريدة، وجهت من خلالها رسالة شكر للشعب الفلسطيني، بعد أن منحت لقب “سيدة الأرض”، من قبل المؤسسة التي تحمل الاسم ذاته في فلسطين.
ونشرت إلهام مجموعة كبيرة من الصور، التي ظهرت خلالها أثناء تسلمها درع التكريم، وغردت قائلة: “تكريمي اليوم من مؤسسة سيدة الأرض.. شعب فلسطين باشكركم من قلبي على منحي اللقب.. عاشت فلسطين.. إلهام شاهين”.
الجدير بالذكر أن إلهام شاهين غابت خلال الموسم الرمضاني الماضي، عن الدراما التلفزيونية، بالرغم من تحضيرها لمسلسل جديد، ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة، ومن المقرر أن تبدأ التحضير الفعلي له خلال الفترة المقبلة.
وتستعد إلهام لبدء تصوير فيلم “أهل العيب”، مع الفنانة منة شلبي، الذي من المقرر أن يطرح خلال فترة عيد الأضحي المبارك، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم السينما المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد منحها لقب “سيدة الأرض”.. إلهام شاهين توجه رسالة للشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.