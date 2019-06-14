"كازابلانكا" في دبي.. فيلم حطّم رقما قياسيا بالسينما المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت سينما "فوكس مول الإمارات" العرض الأول للفيلم المصري "كازابلانكا" في دبي، بحضور عدد من أبرز نجومه وعلى رأسهم النجم المصري أمير كرارة.

وتجري أحداث الفيلم بين مصر والمغرب وأوروبا، وتدور الحكاية حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة تكتسب شهرة كبيرة في السطو على السفن البحرية.

ويتصدى لبطولة الفيلم عدد من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، هم أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، والتركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وحصد فيلم الأكشن "كازابلانكا"، 6 ملايين جنيه و721 ألفاً في اليوم الأول من عرضه خلال عطلة عيد الفطر، ليكون بذلك الفيلم صاحب أعلى الإيرادات لليوم الأول في تاريخ السينما المصرية.

وخطف الفيلم المصري الأضواء محققاً بعد أيام من عرضه إيرادات ناهزت 28 مليوناً و300 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو مليون و700 ألف دولار أمريكي.