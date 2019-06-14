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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك بدأت تمضي قدمًا إثر انفصالها عن الممثل برادلي كوبر، فبعد أسبوع واحد من تأكيد مجلة "بيبول" انفصالها عن نجم فيلم "آ ستار إز بورن" البالغ من العمر 44 عامًا، عادت العارضة البالغة من العمر 33 عامًا، إلى منصّة عرض الأزياء مرة أخرى.
ووفقًا للمجلة، انفصل النجمان بعد توتر علاقتهما التي دامت 4 سنوات، ولكن شايك سريعًا ما عادت للتألق على منصة العرض في مدينة فلورنسا الإيطالية.
وشاركت شايك في عرض خاص للاحتفال بالذكرى السنوية التسعين لـ"CR Runway x LuisaViaRoma"، وبدت مذهلة بفستان جلدي أسود ضيق ودون حمالات من تصميم دار "إيرمانو شيرفينو".
وأكملت العارضة إطلالتها الجريئة بقفاز جلدي طويل، وجوارب سوداء، وحذاء جلدي بنفس اللون من علامة "دوراتيمور"، وصفّفت شعرها على شكل كعكة أنيقة.
ورغم تغييرها للإطلالة في وقت لاحق من العرض، إلا أنها لم تتخلَّ عن اللون الأسود، وارتدت بليزر أسود مُقلّمًا من تصميم "تيري موغلر"، نسقته مع تنورة بطول الركبة وذات شق يصل حتى الفخذ.
ولإضافة لمسة جذابة إلى التصميم الجريء، ارتدت شايك توب أسود شفافًا أسفل الجاكت، ووشاحًا أسود سميكًا حول عنقها وقفازًا شفافًا بنفس اللون.
كما لم تتخلَّ شايك عن جواربها وحذائها الجلدي الأسود من إطلالتها السابقة، ولكنها أضافت مشبك جوارب كان ظاهرًا من خلال شق التنورة المثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها عن برادلي كوبر.. إيرينا شايك تكتسي الأسود بأول عودة للأزياء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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