الملكة إليزابيث تعرضُ منزل الزوجية الأول للبيع.. بهذا السعر الباهظ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بسعرٍ تخطّى حاجز الـ6 ملايين و300 ألف دولارٍ أمريكي، عُرض أول منزل للملكة إليزابيث والأمير فيليب في عاصمة مالطا فاليتا للبيع.

الفيلا المُطلّة على مرفأ مارسامكسيت، كانت أول منزلٍ سكنه الزوجان الملكيان بعد إتمامهما مراسم الزواج، وعاشا فيه بين عامي 1949 و1951، أي قبل أن تُصبح إليزابيث الثانية، ملكة العرش البريطاني في عام 1952.

وتمتدُّ الفيلا على مساحة 1560 مترًا مربعًا، وتتكوّن من غرفة جلوس، وغرفة طعام، ومطبخ، و6 غرف نوم، و3 حمامات، وقاعة كبيرة للمناسبات، ومرآبين، وغرف أخرى، بالإضافة إلى حديقةٍ كبيرة تبلغُ مساحتها 900 متر مربع، لكنها تحتاجُ إلى بعض أعمال الترميم.

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وفي زيارتها لمالطا عام 2015، تحدّثت الملكة إليزابيث عن الفيلا، واصفةً إياها بالمكان المميز جدًّا بالنسبة لها، إذ تُذكّرها بالأيام السعيدة التي قضتها مع الأمير فيليب عند بداية زواجها.

وذكرت وكالة العقارات التي عرضت المنزل للبيع، في بيانها عن الفيلا، ومواصفاتها بأنها "رمزٌ تاريخي مهمٌّ".