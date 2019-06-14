صفاء سلطان تُغادر المستشفى.. وتُوضّح حقيقة ما حدث معها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام من التعب قضتها النجمة صفاء سلطان في المستشفى، طمأنت مساء اليوم جمهورها ومحبيها عبر "فيسبوك" معلنةً أنها خرجت من المستشفى بفضل الله تعالى وبعد تعب الأطباء معها، إضافةً إلى رضا والديها ودعوة المحبين.

وأضافت سلطان أنها الآن بوضع جيد، وأن ما أصابها كان عبارة عن التهاب في الكلية اليمنى الأمر الذي تسبّب في آلام شديدة تجاوزتها وتجاوزت معها الخطر لتصبح حالتها الصحية جيدة.

وأكّدت سلطان أن بعض الأقاويل التي انتشرت حول طبيعة مرضها غير حقيقية، وهي إشاعات لا أساس لها من الصحة، معربةً عن أسفها لأنها لم تستطع خلال الأيام الفائتة الرد على الاتصالات من قبل المحبين والمتابعين والأصدقاء، ومعربةً كذلك عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها.

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وكانت سلطان أُسعفت إلى المستشفى قبل عيد الفطر بيوم بعد ألم في الخاصرة لم تستطع الأدوية والمسكنات أن تهدئ من حدته، وأجرت العديد من الصور والتحاليل الطبية.

من جانب آخر، ظهرت الفنانة صفاء خلال الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "حرملك" بشخصية "هدية" وكذلك بمسلسل "بقعة ضوء14"، إضافةً إلى أنها تميّزت كمقدمة برامج طيلة أيام شهر رمضان المبارك عبر برنامجها المباشر "سهار مع ستار".