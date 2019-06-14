"والده اعترض على زواجه.. وأول أجر له 600 جنيه".. معلومات عن كريم محمود عبد العزيز في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز، اليوم الجمعة، 14 يونيو بعيد ميلاده، بعد عدة تجارب ناجحة خاضها في حياته العملية سواء في السينما أو التليفزيون.

وعُرض لكريم مؤخرا مسلسل "شقة فيصل" بعد تأجيل 3 سنوات، ومسلسل "هوجان"، وحقق كل منهما نجاحا كبيرا.

ونستعرض لكم بعض المواقف والتصريحات لكريم محمود عبد العزيز في السطور التالية..

- ولد في القاهرة، وهو من مواليد 14 يونيو 1985.

- تزوج وهو عمره 25 عاما من "آن الرفاعي" في يوليو 2011، ولديه ابنتان هما "كندة" و"خديجة".

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- والده الراحل محمود عبد العزيز كان معترضًا علي زواجه المبكر.

- بدأ مسيرته الفنية في فيلم "البحر بيضحك ليه" عام 1995، ثم مسلسل"رجل في زمن العولمة" مع الفنان القدير صلاح السعدني، ثم في عام 2000 في فيلم "الناظر"، وهو ما زال في المراحل التعليمية.

- أول عمل تقاضي عليه أجرًا كان فيلم "الناظر" وحصل منه علي 600 جنيه.

- حصل على ملحق في امتحان التاريخ في المراحلة الإعدادية بسبب مسلسل رجل في زمن العولمة.

- قال، في تصريحات سابقة: "مش بحب أركب الأسانسيرات ولا أحب أكون رايح مشوار وأتوه فيه، لإن الحاجات المقفولة بتخنقني وتوترني".

- قال في تصريحات سابقة: "ماكنش في دماغي تقديم الأدوار الكوميدي، والأكشن مش سكتي".