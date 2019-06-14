صورة| آسر ياسين وزوجته وأصدقائهما بملابس البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان آسر ياسين صورة، تجمعه بزوجته ومجموعة من الأصدقاء، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وظهر ياسين في الصورة مع زوجته من أحد أماكن الترفيه، مرتدينا ملابس السباحة، وعلق ياسين على الصورة:" لدينا يوم جمعة جميل".
يذكر أن آسر ياسين ظهر في برنامج "رامز في الشلال"، عبر قناة "MBC"، خلال شهر رمضان الماضي، ويصور حاليا دوره في فيلم "صاحب المقام" مع يسرا، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.
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