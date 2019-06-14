هبة مجدي تعتذر لـ"مي كساب".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر: حرصت الفنانة هبة مجدي على تقديم الاعتذار للمطربة مي كساب لعدم حضورها حفل طرح ألبومها الغنائي الجديد "أنا لسه هنا".

وكتبت هبة، عبر حسابها على "إنستجرام": "حبيبتي وأختي وصاحبتي الجدعة اللي دائما جنبي في كل حاجة في حياتي.. أنا آسفة إني معرفتش أكون جنبك أنا ومحمد في يوم افتتاح ألبومك.. ألف مبرووووووووك يا نجمة يا موهوبة يا أجمل أم.. تستاهلي كل النجاح والتوفيق دائما يا رب".

وردت مي كساب علي هبة مجدي قائلة: "إنتي عارفة إنتي غالية عندي قد إيه.. وطبعا كان نفسي جدًا تبقوا معايا إنتي ومحمد، بحبك ومتشكرة وممتنه لأسفك، لأنك أختي حبيبتي اللي بحبها كأنها من دمي، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا ولا من حبك ليا".

يذكر أن ألبوم مي كساب "أنا لسه هنا" يضم 12 أغنية، وجميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا، الذي حرص على أن يقدم زوجته"مي" بشكل فني جديد ومختلف.

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