صور| نادية الجندي تصل لبنان لتكريمها في "الزمن الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
اتجهت الفنانة نادية الجندي، ظهر اليوم إلى لبنان، لتكريمها غدا في مهرجان "الزمن الجميل".
ونشرت نادية مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "تويتر"،وظهر معها الفنانة سميحة أيوب، والمنتج وطليقها محمد مختار، والفنان خالد زكي، وعلقت: "ظهر اليوم من لبنان، وتكريم جديد مهم ليا من بلد جميل ومحب للفن، انتظروني من لبنان وحفل التكريم غدا".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "أسرار"، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
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