صورة| علي ربيع: "قررت أحلق شعري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
كشف الفنان علي ربيع، عن أنه قرر أخيرا تغيير شكل شعره، الذي اشتهر به منذ بداياته في الوسط الفني.
ونشر ربيع، صورة له داخل صالون الحلاقة عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "قررت أحلق شعري يا جماعة.. انتظروني بعد الحلاقة.. عارف إن الشعب المصري كله والوطن العربي مستني اللحظة ديه".
يذكر أن الفنان علي ربيع شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، عبر قناة mbc مصر.
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