فيديو| إليسا تمارس التمارين الرياضية رفقة كلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة إليسا جمهورها مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "تويتر"، في أثناء ممارستها التمارين الرياضية. وظهر في الفيديو مع الفنانة إليسا، كلبها، وعلقت: "تمارين الصبح مع ستار". وكانت إليسا قد تعرضت لمضاعفات، بسبب علاج سرطان الثدي، وبعدها سافرت بلجيكا لإجراء عملية جراحية، إلا إنها أصيبت مرة أخرى بآلام في ذارعها اليمنى، استلزم سفرها إلى ألمانيا وإجراء عملية جراحية هناك.

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