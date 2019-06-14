أنغام ترد على أصالة وتطورات حالة عزت أبوعوف الصحية.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "أنغام ترد على أصالة وتؤكد لم تجمعنا صداقة، دينا الشربيني تتحدث كيف غيّر عمرو دياب حياتها، ومها أبو عوف تكشف تطورات حالة عزت أبو عوف الصحية،.."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أنغام

استضاف الإعلامي نيشان في برنامجه "توأم روحي" الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدثت أنغام عن علاقتها بأصالة وقالت "حبل الود بيننا انقطع بشكل نهائي، وتأكدت من حقيقة مشاعر أصالة تجاهي، مكنش فيه صداقة بينا، إحنا كنا زميلات".

وأضافت "كانت تحكيلي عن أمور خاصة بيها، وأنا مكنتش بحكيلها عما يخصني لاني عندي الأقرب منها احكيلها خصوصياتي، عندها صيغة مبالغة أكتر مني، وأنا عمري ما كنت مبالغة في كلامي عنها".

مها أبو عوف

كشفت الفنانة مها أبو عوف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الفنان عمرو أديب على شاشة MBC مصر، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف.

وقالت "بدأ يستجيب للعلاج بدأ يبقى فيه وعي شوية طبعًا لسه تعبان لكن فيه تحسن بعد ما كان 90% تعبان دلوقتي بقى 80%، عارفة ان كل الناس بتحبه وبتدعيله، وعايزة اقول إنه حبيبي وهو تعبان بنقوله الناس بتسأل عليك وبتدعيلك وأعتقد انه سامعنا وحاسس باللي بنقوله".

وتابعت "وعايزة اقول حاجة مش عايزة الاشاعات وان كل واحد يتكلم كلام يحزننا إحنا، حاجة مش حلوة وبنتعب منها بقول لكل وسائل الإعلام محدش يقول أي كلمة غير مني أنا أو من مريم ابنته، ارحمونا من الشائعات بطلب من جمهوره وحبايبه بجد يدعوله وربنا يتقبل منهم".



حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع في برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة ON E، عن موقف كوميدي، تعرضت له أثناء تصوير مسلسل "لمس أكتاف"، إذ اعتدى الحصان عليها.

وقالت "كنت صايمة وفي نهار رمضان ومركزة أوي والشمس سيحتني، أنا وياسر تقريبًا مش شايفين بعض من الصيام، قلتلهم ليه موقفني انا ورا الحصان المخرج قالي ده اليف مش هيعمل حاجة، وأنا بخاف قالي ثقة مش هيعمل حاجة، قلتله انا واثقة فيك لكن انت ليه واثق في الحصان، وكنت حاطة المايك في ضهري لقيت حاجة هبشت".

دينا الشربيني

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت دينا "عمرو دياب يعمل عقدة لأي حد، مش عشان شكل ولا كده، فيه ناس كتير متعرفش انه بني آدم لازم يتحب بجد هو طيب وجدع وراجل وحنين"، مضيفة "باخد رأيه في الشغل اللي بيتعرض عليا هو وبابايا، عمرو غيّرني خالص خلاني شخصية احلى بكتير، عندنا حاجة مشتركة اننا محبين للحياة، لو حد معاكي مش كده ممكن يرجعك لورا، لكن لما تلاقي حد بيدفعك لقدام دي نعمة".

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علي ربيع

كشف الفنان علي ربيع أثناء استضافته في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، عن الطريقة التي يتعامل بها مع الانتقادات.

وقال ربيع "الناس في الشارع رأيها هو الحقيقي، في الشارع بيرددوا اللي انت بتقوله فرحانين بيك، أول ما بلاقي أي نقد مش عاجبني بنزل الشارع في ساعتها فيصل وإمبابة وشبرا والجيزة، الناس بتتصور بس باخد رد فعل الناس الحقيقي بنبسط واروح أنام".

محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج عن تعرضه لإصابة أثناء تصوير مسلسل "قابيل"، وذلك خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر".

وقال فراج "إيدي تحرقت من طلقة في مشهد جمعني بتايسون، والدم اتجلط، كنت اندمجت والطلقة ضربت في ايدي"، مضيفًا "لو بعمل بروفات خمسين مرة مش هتطلع بالحلاوة دي، وافتكروا اني بمثل، ولقيت كريم بيقول مشهد هايل، قلتله ايدي بتتحرق وكنت بصرخ بجد".

أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا في برنامج "الحكاية" إن سبب موافقة الفنان محمد ممدوح على المشاركة في 10 حلقات فقط من مسلسل "ولد الغلابة"، يرجع إلى أن الأخير رجل ذكي.

وأضاف "ممثل زميل وأخ بدأ معانا في (إبراهيم الابيض)، وهو من الناس الطيبة اللي ماشية بقلبها"، وتابع المخرج محمد سامي "أستاذ احمد السقا قابلت معاه حاجات غريبة جدًا مفيش ممثل كلمته في مصر وقلتله بعمل مشروع لأحمد السقا حتى لو عايزه في مشهد وميجيش، الراجل ده عنده من الاحتراف والخُلق والموهبة يمسك الكرو كله عارف كل واحد باسمه وشكله ويستوعبه ويحبه".

