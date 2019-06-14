محمد عادل إمام يوجه نصيحة لجمهوره عبر "إنستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان محمد عادل إمام، إنه كان حريصًا على قراءة كتب عديدة في علم النفس والبنية الذاتية.
وكتب محمد إمام عبر حسابه على "انستجرام": "قريت كتب كتير في علم النفس والبنية الذاتية، كُتابها قعدوا سنين في أبحاث علشان يكتبوها".
وتابع: "طلعت منهم بالتلات حاجات دول.. {تفاءلوا بالخير تجدوه}.. {لئن شكرتم لأزيدنكم}.. {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، ما تخفش إنك تفشل في الوصول لهدفك.. خاف إنك محاولتش توصله".
يُذكر أن الفنان محمد عادل إمام، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
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