نبيل الحلفاوي يهدد هؤلاء بـ"البلوك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
انتقد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الجمهور الذي يقحم انتمائه للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك، في حديثه عن المنتخب القومي.
وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "ده إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟!..فيه قطاع كبير من الجمهور كراهيته للمنافس وصلته لدرجة إنه مش عارف يبقى جمهور للفريق القومي".
وتابع: "كل همه تشويه أي لاعب ينتمي لمنافسه.. مش قادر يتقبل فكرة لعيب مصري.. إيه كمية السواد والقبح دي؟".
وأضاف: "بلوك لكل من يقحم أهلاويته أو زملكاويته في كلامنا عن المنتخب".
وكان المنتخب الوطني، فاز أمس الجمعة، في المباراة الودية التي جمعته مع منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل.
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