نبيل الحلفاوي يهدد هؤلاء بـ"البلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

انتقد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الجمهور الذي يقحم انتمائه للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك، في حديثه عن المنتخب القومي.

وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "ده إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟!..فيه قطاع كبير من الجمهور كراهيته للمنافس وصلته لدرجة إنه مش عارف يبقى جمهور للفريق القومي".

وتابع: "كل همه تشويه أي لاعب ينتمي لمنافسه.. مش قادر يتقبل فكرة لعيب مصري.. إيه كمية السواد والقبح دي؟".

Advertisements

وأضاف: "بلوك لكل من يقحم أهلاويته أو زملكاويته في كلامنا عن المنتخب".

وكان المنتخب الوطني، فاز أمس الجمعة، في المباراة الودية التي جمعته مع منتخب تنزانيا بهدف دون مقابل.