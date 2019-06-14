قرصنة حساب أميتاب باتشان عبر تويتر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - ذكرت مصادر صحافية، أنّ حساب النجم القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachan على توتير، قد تعرّض للقرصنة والاختراق من قبل مجموعة من الشباب الأتراك.



وفي التفاصيل، فقد استبدلت مجموعة الهاكرز صورة باتشان الشخصية بصورة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وغيّرت أيضًا السيرة الذاتية، مضيفةً عبارة "حب باكستان"، والرموز التعبيرية للعلم التركي، وقد صرّح متحدث باسم شرطة مومباي لـ PTI أنهم أبلغوا وحدة الإنترنت ويجري التحقيق في الأمر.

اختراق حساب باشان الالكتروني

ويقول تقرير إلكتروني، إنه في وقت متأخر من الليل، تم استبدال صورة السيد باتشان في حسابه على تويتر، بصورة رئيس وزراء باكستان عمران خان.



وقد تم نشر رسائل متعددة من حساب باتشان على تويتر، منها: "هذه دعوة مهمّة للعالم كله، ونحن ندين بصرف الاعتبار تصرفات جمهورية آيسلندا تجاه لاعبي كرة اليد الأتراك".



وفي تغريدة أخرى تم كتابة التعليق التالي: "إنّ الدولة الهندية، التي تهاجم المسلمين من دون رحمة في شهر رمضان، تشن هجومًا على أمّة محمد في هذا العصر! المسلمون الهنود يعودون إلينا."

قرصنة حساب باتشان على توتير



وفي السياق ذاته، كانت مجموعة الهاكرز الأتراك تحت اسم "Ayydiz Tim"، قد قامت باختراق حسابات Twitterلابن باتشان النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، والسفير الهندي لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، وممثل بوليوود شاهيد كابور Shahid Kapoor، وأنوبام خير Anupam Kher، وكريتي سانون Kriti Sanon، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية مختلفة لحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا، وهولندا والدنمارك، والصين وروسيا ومصر.