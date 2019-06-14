بعد فيديو البانيو.. شاهد: السعودية بدور البراهيم تظهر بشنب ولحية.. وتعلق: بطلوا تفكيركم الوسخ هذا

نشرت عارضة الأزياء السعودية بدور البراهيم، مقطع فيديو لها وهي بشنب ولحية خفيفة، بعد موجة الانتقادات التي طالتها بسبب نشرها لفيديو أثناء جلوسها في بانيو الحمام، وتمسك رغوة الصابون بيديها.

وهاجمها معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي واتهموها بتعمدها الإثارة، من أجل تحقيق شهرة أكثر.

وقالت البراهيم في المقطع الذي نشرته عبر حسابها بسناب شات: إن الضجة التي أثيرت ضدها بسبب مقطع ”البانيو“ لأنها امرأة، أما لو كان لها شنب فإن الأمر سيختلف.

ودافعت البراهيم عن نفسها، قائلة: ”بالله عليكن رغوة صابون حاطة يدي وقاعدة أحركها.. يعني حتى الرغوة ماسلمت منهم.. حبايبي الي مو متقبلين سنابي ارجوكم اطلعوا“.

وأضافت: ”أنا أحس إن سنابي عادي جدا.. الله يصلحكم النظافة صارت جريمة والروقان كمان.. أحسنوا النوايا.. لو أنا شاب ماكان حدا اتكلم عن رغوة بس عشان أنا بنت.. يعني البنت كل شي تسويه حرام وممنوع. بطلوا تفكيركم الوسخ هذا“.