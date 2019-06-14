علي ربيع يحمس جمهوره بحلق شعره

قرر النجم علي ربيع حلق شعره، حيث نشر صورة له و هو داخل أحد صالونات الحلاقة، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباً: "قررت أحلق شعري يا جماعة انتظروني بعد الحلاقة.

عارف أن الشعب المصري كله و الوطن العربي".

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك مؤخراً في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" و هو بطولة كل من صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، محمد

محمود

محمد أسامة، مايان السيد، أحمد السيسي، و من تأليف أمين جمال، و إخراج وائل إحسان.

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