نجوم ميجا ستار يحضرون افتتاح فيلم قهوة مصر

أكدت الشركة المنتجة لفيلم قهوة مصر البورصة ..أن نجوم ميجا ستار في مصر والوطن العربى الفنانة يسرا‘ مني ذكي‘ أحمد حلمي‘ محمد هنيدي‘ حسن عيد‘ نضال الشافعي‘ خالد سرحان‘ محمد عبد الرحمن "توتا"‘ سليمان عيد سيحضرون عرض الفيلم. وأضاف المنتج أحمد دياب أنه من المتوقع حضور الفنانة دلال عبد العزيز ‘غادة عادل ‘ أحمد رزق‘ عمرو عبد الجليل‘ أمل رزق ‘ ندي بهجت‘ أحمد السبكي‘ محمد السبكي‘ هنا الزاهد‘ أحمد فهمي‘حميد الشاعري وغيرهم. وأشار أن هناك عروضا خاصة أخرى للعمل في نفس التوقيت بخلاف عرض الافتتاح في مصر وذلك في دول الخليج وتحديداً في جده و الإمارات والأردن. نفس التوقيت بخلاف عرض الافتتاح في مصر وذلك في دول الخليج وتحديداً في جده و الإمارات والأردن. Advertisements وتدور أحداث فيلم "قهوة بورصة مصر " في إطار كوميدي لايت وإجتماعي وذلك في إطار العادات والتقاليد التي تلائم الأسره المصرية ويهدف إلى الحفاظ على القيم و الأخلاق والمبادئ. وجدير بالذكر بأن فيلم "قهوة بورصة مصر" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان مصطفي قمر ‘ محمد لطفي ‘ مدحت تيخا‘ صلاح عبد الله‘ حسن حسني‘ علاء مرسي‘ لطفي لبيب‘ إيناس النجار ‘ رانيا محمود ياسين ‘ أحمد صيام ‘ عبد الله مشرف‘ نجوي فؤاد‘ علي حميدة‘ مروه عبد المنعم‘ حنان سليمان‘ كلوديا حنا ‘ ياسر الزنكلوني ‘ هاجر الشرنوبي ‘ حسام الجندي‘ حسن عبد الفتاح‘ صبري عبد المنعم ‘ شريف باهر ‘ جمال حجازي‘ ريكو وغيرهم من النجوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة الا وهم الموهبة السعودية محمد سندي ‘ محمد علاء مرسي ‘ مريم صبري وغيرهم وهو من إنتاج شركه Dfilmproduction للمنتجه دينا خورشيد والمنتج أحمد دياب ومن سيناريو وحوار غاده حنفي وعلاء مرسي ومستشار إعلامي حسام صلاح وإخراج أحمد نور.

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