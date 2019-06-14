يستعد المطرب تامر عاشور، الليلة، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني
ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل باقة من
يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل تامر عاشور في مهرجان الأوبرا الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.