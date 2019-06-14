الليلة.. حفل تامر عاشور في مهرجان الأوبرا الصيفي

يستعد المطرب تامر عاشور، الليلة، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل باقة من

أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغانيألبومه الجديد "أيام".

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".