فيديو.. طفلة من ذوي الاحتياجات تخطف قلب نانسي عجرم وتشاركها الغناء

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بالأمس، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية لأول مرة، بمشاركة المطرب وائل جسار، وسط حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وذلك ضمن موسم "حفلات جدة"، التى تُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وفي لفتة لطيفة منها أظهرت نانسي مشاعر طيبة تجاه فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة تُدعى "داليا باسنان"، حيث دعتها للصعود إلي خشبة المسرح وشاركتها الغناء والرقص، فقدموا معًا أغنية "ما تيجي

هنا" وسط هتاف الجمهور وحماسهم.





وحرصت نانسي في بداية الحفل علي توجيه الشكر وأعربت نانسي، للمسؤولين على الحفل، والجمهور السعودي الذي اسعدها بالحضور، فقالت لهم: "كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة.. ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة".



