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Jun 14, 2019
ردّ الفنان وسام الامير لأول مرة على الفنانة مايا دياب دون أن يسميها حيث شنّ عليها هجوماً عنيفا وذلك بعدما أثارت “دياب” الجدل منذ أسابيع بتغريدتها عقب رفض عدد من الفنانين الظهور معها في برنامجها “هيك منغني” خوفًا على نجوميتهم منها، بحسب تعبيرها.
وقال “الامير” في تغريدة على حسابه على تويتر: “برنامج تلفزيوني دعيوني عليه اعتذرت وبكل احترام.بس المذيعة اخد على خاطرها وما هي الا دخيلة على الفن واعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتها.حبيت قلها الفن اللي عملتو وما زلت فن نضيف مزروع بقلوب الناس وما الو مدة صلاحية بس نجوميتك العظيمة اللي مركبة تركيب متل شكلك خلقانة ميتة ومؤجلة دفنها.. شو هالزمن“.
وكانت مايا دياب قد غرّدت أواخر شهر ايار قائلة: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد“، وكأنها تقول إنها حاولت استضافة عدد من الفنانين في برنامجها “هيك منغني” لكنهم رفضوا، خوفًا على نجوميتهم، بحسب تعبيرها. لقراءة الخبر كاملاً هل وجّهت مايا دياب رسالة الى النجوم الذين رفضوا المشاركة في برنامجها؟
كنا نتمنى ان لا تصل الامور بين وسام ومايا الى هذا الحد “ونشر غسيلهما” على مواقع التواصل، فوسام يحق له اختيار الاطلالة المناسبة له وعلى مايا ان تحترم رغبته.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام الامير في أعنف ردّ على مايا دياب “نجوميتك خلقانة ميتة ومؤجلة دفنها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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