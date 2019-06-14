وسام الامير في أعنف ردّ على مايا دياب “نجوميتك خلقانة ميتة ومؤجلة دفنها”

ردّ الفنان وسام الامير لأول مرة على الفنانة مايا دياب دون أن يسميها حيث شنّ عليها هجوماً عنيفا وذلك بعدما أثارت “دياب” الجدل منذ أسابيع بتغريدتها عقب رفض عدد من الفنانين الظهور معها في برنامجها “هيك منغني” خوفًا على نجوميتهم منها، بحسب تعبيرها.

وقال “الامير” في تغريدة على حسابه على تويتر: “برنامج تلفزيوني دعيوني عليه اعتذرت وبكل احترام.بس المذيعة اخد على خاطرها وما هي الا دخيلة على الفن واعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتها.حبيت قلها الفن اللي عملتو وما زلت فن نضيف مزروع بقلوب الناس وما الو مدة صلاحية بس نجوميتك العظيمة اللي مركبة تركيب متل شكلك خلقانة ميتة ومؤجلة دفنها.. شو هالزمن“.

Advertisements

وكانت مايا دياب قد غرّدت أواخر شهر ايار قائلة: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد“، وكأنها تقول إنها حاولت استضافة عدد من الفنانين في برنامجها “هيك منغني” لكنهم رفضوا، خوفًا على نجوميتهم، بحسب تعبيرها. لقراءة الخبر كاملاً هل وجّهت مايا دياب رسالة الى النجوم الذين رفضوا المشاركة في برنامجها؟

كنا نتمنى ان لا تصل الامور بين وسام ومايا الى هذا الحد “ونشر غسيلهما” على مواقع التواصل، فوسام يحق له اختيار الاطلالة المناسبة له وعلى مايا ان تحترم رغبته.