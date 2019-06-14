أسكوت المحدودة تحصد جائزة الشقق الفندقية الرائدة في كل من تركيا وغانا

أعلنت شركة ’أسكوت‘ المحدودة (أسكوت) عن فوز أولى عقاراتها في تركيا وغانا بجائزة "الشقق الفندقية الرائدة" لعام 2019 كل في البلد الذي تتواجد فيه. ونالت الشركة الجوائز خلال الدورة السادسة والعشرين من حفل توزيع "جوائز السفر العالمية"، وذلك عن مشروعها ’سومرست مسلك اسطنبول‘ الرائد على مستوى تركيا في الشقق الفندقية، و’كوارليز ريزيدنس أكرا‘ الرائد على مستوى غانا. وتعتبر "جوائز السفر العالمية" الأهم عالمياً في قطاع السياحة والسفر، ويتم اختيار الفائزين بناءً على تصويت المسافرين والمختصين في السفر حول العالم.

كما حصدت مجموعة ’أسكوت‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا جائزة "علامة الشقق الفندقية الرائدة في الشرق الأوسط" للعام الرابع على التوالي؛ وجائزة "علامة الشقق الفندقية الرائدة في السعودية" للعام الثاني على التوالي؛ وجائزة "الشقق الفندقية الرائدة في السعودية" عن مشروعها ’أسكوت صاري جدّة‘ للعام الثاني أيضاً.

وفي هذا السياق، قال فينسنت ميكوليس، المدير العام لعلامة أسكوت للفنادق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا: "نشعر بالفخر والسرور لفوزنا بهذه الألقاب المرموقة بناءً على تفضيلات المسافرين والعملاء، والتي تؤكد التزامنا الراسخ بتزويد عملائنا بتجارب ضيافة لا تضاهى. ويعد فوزنا بخمسة من أهم الألقاب الإقليمية في "جوائز السفر العالمية" إضافةً متميزة لقائمة إنجازاتنا. وأفتخر بمشاركة هذه الإنجازات مع كافة أعضاء فريقنا، ونتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى ضيوفنا الكرام الذين لطالما عبروا عن دعمهم لنا وتقديرهم لما نقدمه من تجاربٍ وخدماتٍ رفيعة المستوى. وسيشكّل هذا التكريم حافزاً جديداً يدفعنا إلى تعزيز حضورنا إقليمياً بما ينسجم مع توقعات عملائنا، ويجسد عربون شكر لهم على ثقتهم بنا".

ويشار إلى أن ’أسكوت‘ المحدودة تعتبر من أكبر الشركات المالكة والمشغلة للوحدات السكنية المفروشة في العالم، وتضم محفظتها حالياً 24 مشروعاً في 11 مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، مع ما يزيد عن 3500 وحدة قيد التشغيل أو قيد الإنشاء. كما أبرمت المجموعة عدداً من صفقات التوسع في المنطقة تماشياً مع سعيها لتحقيق هدفها بامتلاك 5 آلاف وحدة في المنطقة بحلول عام 2020.

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