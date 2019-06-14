إيناس عز الدين تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بورم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين نجمة برنامج «أراب أيدول» تطورات حالتها الصحية بعد أن اتضح لها إصابتها بورم.

إيناس عز الدين قالت: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد والشكر أنا بخير ولله الحمد لسة مستلمة حالا نتيجة العينة وسلبية الحمد لله».

الفنانة الشابة تلقت عدد من التعليقات عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وهنأها الجمهور بسلامتها وتمنى لها الصحة والعافية.

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ونشرت إيناس من قبل صورة لها من داخل مستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وأثارت قلق جمهورها.

وعلقت الفنانة عليها قائلة حينذاك: “الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، 15 يوم وهعرف النتيجة اذا كانت حميدة أم غير حميدة، وفي كل الاحوال أنا قوية بيكم، الحمد لله العلي العظيم».

إيناس عز الدين مطربة شابة نافست في برنامج المواهب أراب أيدول وخرجت قبل النهائيات، وكانت تعاني من بعض المشكلات الصحية، ولم توفق في محاولاتها المستمرة لإنجاب طفل، وانفصلت عن زوجها أحمد قمر بعد زواج 4 سنوات.

وكان أخر أعمالها الفنية التي طرحتها أغنية «القرايب مش حبايب»، من كلمات وألحان لامة علي وتوزيع جيزو.