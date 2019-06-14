نجوم بوليوود في حفل المنتج كاران جوهر.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهد الممثلون كاترينا كايف وفيكي كوشال جانفي كابور، سوناكشي سينها وغيرهم العديد من نجوم بوليوود الآخرين في منزل المخرج والمنتج المعروف كاران جوهر مساء يوم الأربعاء في حفل ساهر.

ضمت قائمة الضيوف مشاهير مثل كاترينا كايف، جانفي كابور، تارا سوتاريا، أنانيا بانداي، فيكي كوشال، كارتيك آريان، سوناكشي سينها، كيارا أدفاني، رانا داجوباتي وغيرهم.

قطعت كاترينا كايف، التي يُعرض لها فيلم بهارات في دور السينما، وقتًا من جدول أعمالها المزدحم لحفل منتصف الأسبوع.

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لوحت كاترينا إلى المصورين مع ابتسامه كبيره علت وجهها، خلال وصولها إلى منزل كاران، وبدت جانفي أيضا مذهلة في ثوب أبيض، بينما ارتدى الممثل فيكي كوشال قميص أسود.

وقد تتابع وصول النجوم، حيث شوهوا بأبهى اطلالة، فقد لفتت أناقة كل من الممثلة كريتي سانون Kriti Sanon كل ومواطنتها الجميلة كيارا ادفاني التي تروج لفيلمها القادم “كبير سينج” وهو من إنتاج كاران جوهر.

وشارك كل من تارا سوتاريا وأنانيا بانداي في الحفلة، حيث احتفلتا الثنائي مؤخرًا بفيلمهما الأول في بوليوود Student Of The Year 2، والذي أنتجته أيضًا شركة كاران جوهر.

بينما لم يكتشف المصورون كاران، إلا أنه شارك صورًا لمظهره على Instagram مساء الأربعاء، شوهد في قميص أبيض وحلة سوداء، وحذاء رياضي أخضر، كما شوهد الثنائي نيها دوبيا وانجاد بيدي Angad Bedi الحفل.