سعد المجرد يطلق برومو «نجيبك».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم المغربي سعد المجرد، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «نجيبك» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في إطار حملة الترويج لها قبل طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة القادمة.

وحقق تيزر أغنيته «نجيبك»، أكثر من 400 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة فقط من طرحه على موقع يوتيوب، ليشوق الجمهور للكليب.

ويأتي ذلك الأمر، بعدما أعلن سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، عن تأجيل طرح الدويتو الغنائي بينه وبين الفنان محمد رمضان، حيث لم يكشف عن الموعد الجديد المنتظر طرحه فيه.

وكان آخر أعمال سعد لمجرد، كليب «بدك ايه» الذي طرحه في منتصف ديسمبر 2018، وحقق أكثر من 19 مليون مشاهدة حتى الآن.

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وعلى جانب أخر، أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها الشديدة بقرار إخلاء سبيل الفنان المغربي سعد المجرد، بعد اتهامه في قضية اغتصاب جديدة.

أحلام نشرت صورة للمجرد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة له، بقولها: “الله ينصرك حبيبي الف سلامه عليك وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك #مبرووووك @saadlamjarred1 كنت متاكده انك نقي ورائع وانسان جميل ابن المغرب حبيبي #كلنا_معاك مبروك البرآءه مبروك للمغرب”.

وكان قاضي التحقيقات الفرنسي قدوافق على طلب دفاع الفنان سعد المجرد بإطلاق سراحه، بعد اتهامه في قضية اغتصاب جديدة، ولكن بعدة شروط.