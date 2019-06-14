ريما فقيه وزوجها وسيم صليبي في ستوكهولم لهذا السبب

بعد أن تمّ إختياره من قبل مُنظّمة Brilliant Minds كضيف ومُتحدّث رئيسيّ في مؤتمرها لهذا العام، وصل وسيم SAL صليبي وزوجته ريما فقيه صليبي إلى ستوكهولهم في السويد حيث سيُقام هذا المؤتمر الذي بدأت فعاليّاته يوم أمس وستستمرّ لغاية 15 حزيران- يونيو الحالي.

يُذكر أنّ وسيم SAL صليبي، الرئيس التنفيذيّ لشركة Maverick/SAL&CO وشركة XO للإنتاج الفنيّ والشريك الإستراتيجي لأنغامي عالمياً، سيتشارك قصّة نجاحه المُلهمة من الهجرة عن عُمر صغير ولغاية تأسيسه إمبراطوريّته الخاصّة في عالم الموسيقى وعمله مع أهمّ وأبرز النجوم العالميّين.

تجدر الإشارة أنّ وسيم SAL صليبي وزوجته ريما فقيه صليبي كانا قد إلتقيا لدى وصولهما إلى ستوكهولم بالرئيس السابق للولايات المُتّحدة الأميركيّة باراك أوباما وبعارضة الأزياء العالميّة ناعومي كامبل اللذين يستضيفهما أيضاً مؤتمر Brilliant Minds .