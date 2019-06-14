الممثل شادي حداد ينتظر مولودته الاولى من هذه الممثلة

يبدأ الممثل شادي حداد تصوير فيلمه الجديد في أواخر الاسبوع المقبل.

Advertisements

ويلعب شادي دور رجل أعمال من الطبقة البرجوازية وابن نائب سياسي سابق متزوج من باميلا الكيك وهما بانتظار مولودتهما الأولى.

الفيلم من نوع الدراما كوميدي الذي يحمل في مضمونه رسالات إنسانية. وهو من إنتاج ايزيك فهد وسام لحود، اخراج دافيد أوريان وكتابة دوريس سابا وايزيك فهد.

يتشارك شادي في البطولة مع عمار شلق، باميلا الكيك ورولى بقسماتي بالاضافة الى مجموعة من الممثلين اللبنانيين منهم غبريال يمين، تقلا شمعون، نقولا دانيال، رامي عطالله وغيرهم.