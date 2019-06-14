الممثل شادي حداد ينتظر مولودته الاولى من هذه الممثلة

Jun 14, 2019
يبدأ الممثل شادي حداد تصوير فيلمه الجديد في أواخر الاسبوع المقبل.
ويلعب شادي دور رجل أعمال من الطبقة البرجوازية وابن نائب سياسي سابق متزوج من باميلا الكيك وهما بانتظار مولودتهما الأولى.
الفيلم من نوع الدراما كوميدي الذي يحمل في مضمونه رسالات إنسانية. وهو من إنتاج ايزيك فهد وسام لحود، اخراج دافيد أوريان وكتابة دوريس سابا وايزيك فهد.
يتشارك شادي في البطولة مع عمار شلق، باميلا الكيك ورولى بقسماتي بالاضافة الى مجموعة من الممثلين اللبنانيين منهم غبريال يمين، تقلا شمعون، نقولا دانيال، رامي عطالله وغيرهم.
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